Karim Wade derrière le départ précipité de son père ?

D’après le journal « Direct Info», Karim Wade est derrière le départ « précipité » de son père… pour Versailles. Dans sa livraison du jour, le journal rapporte en effet, que pour l’inauguration de l’aéroport Blaise Diagne, le Président Macky Sall a invité de nombreux chefs d’Etat de la sous-région.



Dans le lot, figurent des amis de son prédecesseur comme Alassane Ouattara, Ouléségun Obasanjo, entre autres. Ces chefs d’Etat devraient prendre langue avec Me Wade en vue d’un rapprochement avec Macky Sall. Mis au parfum ce qui se trame, Karim Wade a actionné ses réseaux pour pousser son père à quitter in extrémis le Sénégal.



A en croire le journal, après quelques jours à Paris, Wade va prendre l’avion pour le Qatar pour rendre visite à son fils Karim et créer les conditions de son retour au Sénégal.