« Karim Wade et Cie ont été entièrement déboutés par le Tribunal de Monaco » persistent et signent les avocats de l’Etat du Sénégal Les avocats soussignés de l’Etat du Sénégal par l’intermédiaire du bâtonnier Yérim Thiam et Cie, persistent et signent que « Karim Wade et Cie ont été entièrement déboutés par le tribunal de Monaco", répondant ainsi au communiqué des avocats de Karim Wade paru sur Leral.net, il y a quelques minutes. Selon ces derniers, L’Etat du Sénégal, comme à son habitude, a fait croire que «Karim Wade et Cie perdent à Monaco». Et que « ce mensonge d’Etat » ne reflétait pas les termes du jugement rendu par le tribunal de Monaco le 25 janvier 2018. La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé.

