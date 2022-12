Karim Xrum Xax aux rappeurs du Palais: « Je ne quémande pas une liberté provisoire »

Le président de la République, Macky Sall, a reçu le jour de Noël, 25 acteurs majeurs du mouvement Hip Hop. Lors de leurs échanges, ces derniers ont exhorté le chef de l’Etat, à accorder une liberté provisoire au rappeur et activiste Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax. Une demande qui n’a plus au principal concerné, qui regrette que ses pairs aient formulé cette requête en son nom.



« Je tenais à dire à tous les Sénégalais et Sénégalaises, que je n’ai demandé aucune liberté provisoire venant des rappeurs qui sont allés répondre à une invitation de Macky au Palais, a-t-il écrit dans un message. Qu’ils me dissocient complètement de leurs prise d’initiative. Quand j’étais dans un état beaucoup plus critique, à l’hôpital, j’ai refusé les avances du pouvoir.



Ce n’est pas maintenant que je quémanderai quoique ce soit. Quant au juge Mamadou Seck (2e cabinet), il a une haine viscérale à mon endroit. Il veut coûte que coûte me faire subir les plus grosses peines. Il continue d’être le pantin du régime. ALLAH est avec nous. Le combat continue. »