Katy Perry, Kim Kardashian, Angelina Jolie... Ces stars qui ont divorcé à un très jeune âge !

De nos jours, un mariage sur deux finit en divorce. Alors forcément quand on se passe la bague au doigt très tôt ou un peu trop hâtivement, on peut porter le statut de "divorcé(e) avant même d'avoir 30 ans ! Tour d'horizon des célébrités qui ont divorcé à un très jeune âge.



A Hollywood, rares sont les couples qui durent vraiment. Ainsi, certaines stars en sont déjà à leur deuxième voire troisième mariage ! Et il y en a quelques unes qui se sont lancé dans l'aventure matrimoniale vraiment très tôt...



- Kim Kardashian : Aujourd'hui mariée à Kanye West, la bimbo connue pour son imposant fessier a été mariée au basketteur Kris Humphries pendant 72 jours en 2011. Mais encore avant, en 2000, Kim avait épousé Damon Thomas, un producteur de musique. Elle n'avait que 20 ans et a divorcé quatre ans plus tard. (Retrouvez ICI sa longue liste de conquêtes).

- Scarlett Johansson : Maman d'une petite fille, fruit de son amour avec le français Romain Dauriac, l'actrice a par le passé déjà été mariée. L'heureux élu n'était autre que Ryan Reynolds ! Le couple a divorcé en 2011 après deux ans de mariage. Scarlett avait alors 26 ans.



- Avril Lavigne : De 2006 à 2010, la chanteuse a été mariée à Deryck Whibley, le leader du groupe Sum 41. Elle n'a que 26 ans quand ils divorcent.



- Katy Perry : Après seulement 14 mois de mariage, Katy Perry et le déjanté Russell Brand divorcent en 2011. La chanteuse se retrouve alors déjà divorcée à 25 ans.



- Britney Spears : Son mariage avec Kevin Federline n'aura duré que deux ans. En 2006, a 25 ans, Britney se retrouve déjà divorcée.



- Olivia Wilde : A 19 ans, l'actrice épouse Tao Ruspoli un producteur américain. Le couple se sépare en 2011 quand Olivia n'a que 26 ans.



- Angelina Jolie : Avant d'être mariée à Brad Pitt, l'actrice était mariée à Billy Bob Thornton. Encore avant, elle avait épousé l'acteur britannique Jonny Lee Miller en mars 1996. Le couple sépare l'année suivante, Angelina avait alors 23 ans.



- Jessica Simpson : Mariée à Nick Lachey en 2002, elle se retrouve divorcée en 2006 à l'âge de 26 ans.



- Nicole Kidman : A 34 ans, l'actrice est déjà divorcée après avoir été mariée à Tom Cruise pendant 11 ans.



- Zooey Deschanel : L'actrice divorce en 2012 à 32 ans.



- Katie Holmes : Mariée à Tom Cruise pendant six ans, elle demande le divorce à 34 ans pour sauver sa fille Suri des scientologues.



- Hilary Duff : Divorcé du père de son fils à 26 ans.



- Kate Hudson : A 27 ans, elle divorce après sept ans de mariage avec Chris Robinson.



- Drew Barrymore : L'actrice a été mariée trois fois. Elle n'a que 20 ans quand elle divorce pour la première fois...



- Reese Witherspoon : A 31 ans, elle se retrouve mère célibataire quand son divorce avec Ryan Philippe est prononcé.



- Uma Thurman : Divorcée deux fois, la première fois à seulement 22 ans.



- Ashlee Simpson : Divorcée de Pete Wentz à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui remariée à Evan Ross.



- Macaulay Culkin : Marié à Rachel Miner, il devient divorcé à seulement 22 ans.

























Elisabeth Sall



