Kédougou: Deux personnes tuées dans des manifestations à Khossanto et Mama Khono Deux personnes ont été tuées lundi après-midi lors des manifestations qui ont éclaté le même jour dans la commune de Khossanto, dont les jeunes et ceux du village de Mama Khono (Kédougou, est) protestent contre la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée, a appris l’APS de sources hospitalières. Les manifestants ont barré la route reliant Sabodala à Bembou à l’aide de débris de briques, de branches et de troncs d’arbre, bloquant toute circulation dans la zone.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 20:36

Les jeunes continuent à ériger des barricades pour barrer les principales voies d’accès de Khossanto. Les gendarmes déployés pour rétablir l’ordre font parfois parfois usage de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la foule.











