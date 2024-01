Kédougou : Fusillade entre malfrats et policiers lors d'une tentative de cambriolage d’une agence de transfert d'argent

Un cambriolage a été déjoué à Kédougou, dans la nuit du 23 au 24 janvier aux environs de 4 heures du matin par la police. Des hommes, lourdement armés et encagoulés, à bord d'un véhicule 4x4 de couleur blanche, ont fait irruption dans une agence de transfert d'argent nichée sur la route nationale, renseigne "Seneweb".



Après avoir défoncé la porte, ils ont tenté d'ouvrir le coffre-fort mais le bruit assourdissant a réveillé les riverains. Alertés à leur tour, les policiers ont rappliqué sur les lieux.



Il s'en est suivi des échanges de tirs entre bandits et policiers. Lesquels ont repoussé les malfrats, qui n'ont rien emporté dans leur fuite, détaille la source.



Une enquête est ouverte pour mettre la main sur ces malfrats, qui hantent le sommeil des populations de la région minière.

