Kédougou: Un arbre s’affaisse et tue deux personnes sur le coup

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit à la gare routière de Kédougou, vers 17 h. Selon un confrère d’une radio privée de la zone, un arbre qui servait d’abri aux vendeuses, s’est affaissé sur des personnes.



Bilan de l’accident : deux morts et trois blessés graves.



Les victimes décédées sont Kadidiatou Souaré, mariée et commerçante de son état, et Alpha Oumar Diallo, chauffeur.



Les blessés ont été évacués au centre de santé de la localité.



Les deux corps sans vie ont été acheminés à la morgue du district sanitaire de Kédougou.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos