Kédougou: Un camion-citerne se renverse, prend feu et fait 2 morts... Un camion-citerne rempli de gasoil, en partance pour le Mali, a raté un virage, dimanche 21 janvier 2023, aux environs de midi sur la RN7, à hauteur de Badon, localité située dans la commune de Tomboronkoto (Arrondissement de Bandafassi, département de Kédougou).

Cette sortie de route du camion, a engendré un accident spectaculaire. Le véhicule, qui s’est renversé, a pris feu. Les passagers ont tous été brûlés vifs.



Actuellement, le nombre exact d’occupants du camion-citerne demeure inconnu. D’après une source sécuritaire, seuls deux squelettes calcinés étaient encore visibles à l’arrivée des secours. Et, l’excès de vitesse, dit-on, serait à l’origine de la perte de contrôle du camion par le chauffeur, qui serait à l’origine de ce malheureux accident.



Les éléments de la brigade de gendarmerie de proximité de Mako, se sont déployés sur les lieux, pour procéder aux constats d’usage et ouvrir une enquête.



