Kédougou : Un couple arrêté pour détention de comprimés psychotropes et de chanvre indien

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Un couple sénégalo-malien a été arrêté le 20 janvier dernier au village de Baitilaye, dans la région de Kédougou, pour détention de 1.440 comprimés psychotropes (tramaking et tapentaking) et de 90 cornés de chanvre indien, a appris l’APS, jeudi, de source sécuritaire.



« La brigade régionale de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de Kédougou signale qu’une importante quantité de 1.340 comprimés considérés comme substance psychotrope a été saisie le 10 octobre dernier au village de Taifa dans le Diakha, qui appartenait au couple sénégalo malien ».



Lors de cette première opération, le couple s’était enfui avant d’être localisé au village de Baitilaye où il a été finalement arrêté, le 20 janvier dernier.



L’OCRTIS, a déclaré avoir saisi 100 autres comprimés, soit un total de 1.440 comprimés psychotropes, ainsi que 90 cornes de chanvre indien.



Selon la même source, l’interpellation de ce couple entre dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre le banditisme, dans la zone du sud-est du Sénégal.



Elle signale que ce couple menait ses « activités criminelles » dans les sites d’orpaillage de Taifa et de Baitilaye, dans la commune de Bandafassi.



Les deux prévenus qui vendaient les produits interdits aux orpailleurs et aux travailleuses du sexe, ont été ainsi déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Kédougou.











Aps

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook