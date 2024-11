Kédougou : Un homme tué à Bantaco, lors d’une violente attaque à main armée

Une attaque armée à Bantaco (Kédougou), a fait un mort. La victime est un orpailleur burkinabé domicilié à Tomborokoto. « Atteint à bout portant, la victime tombe et commence à se vider de son sang », rembobine "L’Observateur", repris par "Seneweb".



Le journal indique que le braquage est survenu dans la nuit du mardi au mercredi, à la sortie de la Nationale 7, sur une route très fréquentée par les orpailleurs et les commerçants spécialisés dans l’or. Il a été perpétré, souligne la même source, par une dizaine d’assaillants encagoulés et armés de fusils.



Le jour des faits, raconte "L’Observateur", les malfaiteurs ont pris d’assaut l’axe routier menant à Batanco. Ils ont dépouillé tous ceux qui se sont arrêtés sur leur chemin et ouvert le feu sur ceux qui ont choisi de fuir. Ils ont tué l’orpailleur, dont la dépouille a été déposée à l’hôpital régional Amath Dansokho et emporté de l’or, une somme d’argent et d’autres objets de valeur, d’après le bilan dressé par le journal.



« Leur forfait accompli, les malfrats se sont évaporés dans la nature. Alertés, les éléments de la brigade de Mako se sont aussitôt rendus sur les lieux pour les constatations d’usage », informe le quotidien du Groupe futurs médias. Qui rapporte que face à l’insécurité qui les entoure, les habitants de Bantaco demandent l’installation « d’un détachement de gendarmerie au sein du village ».