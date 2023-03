Kédougou : quatre hommes arrêtés pour détention de stupéfiants Un Sénégalais et trois Maliens ont été arrêtés dimanche pour détention de comprimés de Tramadol, du chanvre indien et des bouteilles de boisson de 24 heures interdites à la vente, Nous apprend l’APS citant une source sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2023 à 10:05

Ils ont été récemment interpellés pour détention de 408 comprimés de Tramadol, cinq kilogrammes de chanvre indien et 34 bouteilles de boisson de 24 heures dans les sites d’orpaillage clandestins de Lafia, de Douta et de Sambranbougou, a précisé la brigade régionale des stupéfiants de l’ORCTIS de Kédougou.



Elle explique que leur interpellation entre dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre le banditisme.



Les quatre dealers menaient leurs activités criminelles dans les sites d’orpaillage de Kédougou et vendaient ces substances psychotropes aux orpailleurs et aux prostituées clandestins.



Ils seront déférés demain mercredi au tribunal de grande instance (TGI) de Kédougou.



