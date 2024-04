Kédougou : sept orpailleurs clandestins arrêtés pour exploitation illicite d’or sur la Falémé La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya (Kédougou, est) a arrêté vendredi sept orpailleurs clandestins de nationalité burkinabè pour exploitation illicite de substance minérales (or) sur la Falémé, à hauteur du village de Yilimalo, dans la commune de Missirah Sirimana, nous apprend l’APS qui cite une source sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

Des opérations de patrouille sont menées ”presque tous les jours” par la gendarmerie nationale, afin de ”lutter contre toute forme d’activité illicite le long de la frontière avec le Mali”, explique la même source.



Elle ajoute, à l’Agence, que ces opérations de sécurisation et de lutte contre toute forme d’activités illicites le long de la Falémé, à la frontière entre le Sénégal et le Mali, vont se poursuivre dans tout le département de Saraya.



