Keur Dianko: Un accident fait quatre morts et une dizaine de blessés

Un accident de la route s’est produit, avant-hier, dans la commune de Ngayène Sabakh, précisément à Keur Dianko (département de Nioro). Le bilan provisoire fait état de trois morts et d’une dizaine de blessés.



D’après une source policière, un minicar transportant des pèlerins de retour du Gamou de Keur Dianko, s’est renversé sur la route. Ledit véhicule avait à son bord 25 passagers. La brutalité du choc a fait que trois passagers sont morts sur le coup. Le bilan s’est alourdi, hier, avec un nouveau décès portant le nombre à quatre morts. Une dame parmi les blessés évacués au centre de santé de Nioro a succombé à ses blessures.



Témoin de l’accident, un homme, sous le couvert de l’anonymat, a pointé du doigt l’état piteux de la piste reliant Médina Sabakh à Ngayène Sabakh. À l’en croire, ce tronçon endeuille les populations du département de Nioro. La Gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider ce drame survenu dans la partie septentrionale du département de Nioro.

