Keur Madiabel: Un maître coranique présumé avoir violé 3 mineures

M. T, maître coranique est dans de beaux draps. Il s’est accusé d’avoir violé trois de ses apprenantes. Les victimes sont âgées respectivement de 7 ans, 9 ans et 11 ans. D’après L’As, c’est sur dénonciation des parents des victimes que le maître coranique a été arrêté.



En effet, constatant que sa fille était rentrée tardivement à la maison, sa maman est allée la chercher à l’école. C’est là qu’elle a su que sa fille a été retenue par le maître coranique qui a abusé d’elle. Le mis en cause a été arrêté et sera déféré au parquet. Il pourrait être inculpé pour des faits de viols sur des mineures.