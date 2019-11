Keur Massar : rebondissement dans l’affaire de l’accident impliquant un véhicule de l’armée

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 12:20

Dimanche 27 octobre dernier, un accident s’est produit sur la route nationale numéro 1 a hauteur du croissent Keur Massar. L’accident qui implique un véhicule de l’Armée et un car de transport en commun « Ndiaga Ndiaye » a fait 2 morts sur le coup et plusieurs blessés dont certains dans un état grave. Le bilan s’est alourdi avec la mort d’un des blessés. L’affaire vient de connaître une nouvelle tournure. D’après le quotidien « L’Observateur, le chauffeur du véhicule de militaire, sera bientôt arrêté pour homicide. Le parquet qui avait reçu le rapport de la brigade prévôtale, a envoyé avant-hier lundi 04 novembre 2019, la demande d’ordre de poursuite au Directeur de la Justice militaire, haut commandant de la gendarmerie. Ledit ordre est préparé et transmis au ministère des Forces Armées. Et si la gendarmerie reçoit le retour du courrier, aujourd’hui, le parquet pourra enclencher la procédure judiciaire contre le militaire Mamadou Ndiaye et le chauffeur du car « Ndiaye Ndiaye », Mactar Ndiaye seront convoqués et arrêtés pour homicide involontaire.

