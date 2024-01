Keur Mbaye Fall / Affaire de l'enfant de 5 ans retrouvé mort : Le domicile du propriétaire du véhicule, attaqué L’affaire des deux enfants, dont l’un a été retrouvé mort, l’autre blessé et dans un état comateux, vire à la vendetta. Une expédition punitive sur fond de vengeance, a été faite ! Des jeunes en colère, suite à la découverte de deux enfants, l’un, I. Fall, âgé de 4 ans, retrouvé mort, la tête recouverte de sang, alors que le second, I. Dia, présentait une large blessure à la cuisse, ont attaqué le domicile du propriétaire du véhicule.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Ce, après avoir appris que ce dernier a été libéré, l’autopsie ayant établi une mort naturelle. Ainsi, ces assaillants ont procédé à une vendetta. Ils ont vandalisé cette concession, située à la Cité Apix à Keur Mbaye Fall.



Face à la vendetta des jeunes, un habitant a alerté la gendarmerie, qui s’est invitée dare-dare sur les lieux, avant de disperser les manifestants armés de bras de fer, de gourdins et autres objets contondants.



L’ enfant blessé, I. Dia, est toujours plongé dans le coma. Victime et témoin principal, il est soigné sous haute surveillance. L’enfant décédé a été inhumé hier, au cimetière de Diamaguène Sicap Mbao.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook