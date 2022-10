Keur Mbaye Fall et Cité Capec : Des prostituées arrêtées avec 34 paquets de préservatifs La police de Zac Mbao a démantelé deux réseaux de proxénétisme entre Keur Mbaye Fall et la Cité Capec. Lors de la perquisition, les limiers ont saisi 34 paquets de préservatifs et 10 téléphones portables et interpellé une quinzaine de personnes. C’était lors d’une opération de sécurisation.

Les policiers ont d’abord démantelé une maison close à Keur Mbaye Fall, suite à une dénonciation faite par un notable de cette localité.



D’après "Rewmi", une proxénète s’activant également dans la prostitution clandestine, avait pris en location une maison délabrée à Keur Mbaye Fall, où elle recevait ses clients ainsi que ses collègues (filles de joie).



Suite à la descente policière, la gérante de cette maison close a été arrêtée avec deux autres prostituées. Elle est poursuivie pour proxénétisme et incitation à la débauche.





