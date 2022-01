Keur Sala Deurgueune : And Defar Tivaouane domine BBY et YAW, 89 voix contre 62 et 47

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Keur Sala Deurgueune



363 inscrits

227 votants

And défar Tivaouane 89

Bby 62

Yeewi 47

CPJE 20

Walu 7



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook