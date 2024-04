Khadim Ndiaye, ancien lutteur au nouveau régime : «Il faut auditer le Cng sur les coupures d'argent des lutteurs...» Le Témoin- Khadim Ndiaye, l’ancien porte étendard de l’écurie Thiaroye sur Mer et non moins ami de Me El Hadj Diouf, félicite le nouveau régime. A l’en croire, le nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui prône les mains propres, doit auditer le comité national de gestion de la lutte (Cng) sur les coupures d’argent des lutteurs sous forme d’amende.

Dans une émission de lutte TV, Khadim Ndiaye, ex- chef de file de l’écurie Thiaroye sur Mer, n’est pas content de la démarche du Cng de lutte qui consiste à défalquer l’argent des lutteurs sous forme de sanctions et autres procédés.



Alité depuis quelque temps et abandonné par le monde de la lutte- à part Pape Abdou Fall et Pape Mael Diop qui lui viennent en aide, Khadim Ndiaye tire sur tout ce qui bouge. A l’en croire, l’argent tiré des lutteurs doit leur revenir pour leur permettre de se soigner en cas de nécessité surtout lorsque ce dernier part à la retraite et dépourvu de ressources financières.



Avec l’avènement du nouveau régime qui prône la bonne gouvernance, Khadim Ndiaye, qui semble avoir une dent contre le Cng, exige un audit de cette structure chargée de gérer les destinées de la lutte



« Il faut auditer le Cng sur les coupures d’argent auxquelles il procède sur des lutteurs. Cela doit être éclairci d’autant que le régime du Président Diomaye Faye exhorte les gens qui gèrent les deniers publics d’avoir les mains propres. Il est temps de voir ce qui se passe dans les caisses du Cng» a-t-il révélé. A en croire l’ancien lutteur de l’écurie Thiaroye sur Mer, l’opération mains propres, lancée par le nouveau régime, est une excellente chose qui va pousser les différents responsables de bien s’occuper de la chose publique.



« Nous sommes derrière le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Les sénégalais ont voté massivement pour eux. Puisse Allah leur garder de toute mauvaise intention» a-t-il ajouté.



Refusant de prononcer le nom de son ex- mentor, Me El Hadj Diouf pour ne pas le nommer, Khadim Ndiaye croit qu’un musulman ne doit pas avoir un cœur de pierre.



« Si tu souhaites à ton frère musulman le bonheur, il peut ne pas l’avoir. Mais au moins, tu seras quitte avec ta conscience. Lorsqu’on évoque le nom d’une personne, même si vous n’êtes pas de la même chapelle politique, tu t’énerves avant de lui verser des insanités ou le traiter de tous les noms d’oiseaux. Mais nul ne peut influer sur le destin de l’individu. Ce que Dieu a décidé, personne n’y peut rien quoique tu fasses ou dises» a poursuivi Khadim Ndiaye.



Il a en outre prié pour la victoire de Tapha Tine sur Balla Gaye 2. « Je prie pour que Tapha Tine, qui n’a reçu aucun passeport diplomatique encore moins de l’argent des anciennes autorités, puisse battre son adversaire. Espérons tout simplement que ce dernier ne vienne nous déclarer une déchirure musculaire ou des douleurs au niveau des genoux» a rappelé l’ancienne gloire de la lutte avant d’inciter les gens à plus de vertu.



« De grâce, restez dans vos chapelles politiques pour ne pas transhumer. Donnons du répit au nouveau président et son gouvernement. Laissons les le temps d’étudier les dossiers pour leur trouver solution» a conclu Khadim Ndiaye sur la chaîne Lutte TV.



