Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, Président du Mouvement FUTURSEN: « Et si, Karim Meissa Wade devint subitement apatride »

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024

D'emblé, je veux mettre les choses au clair. De toute ma vie, je n' ai jamais mis en cause une décision de justice.

D' autre part je ne connais pas du tout Karim Meissa Wade.



Je ne l' ai jamais rencontré. Toutefois voilà une personne qui se retrouve d'un coup, sans nationalité, alors que son père, le Président Abdoulaye Wade, sénégalais, bon teint a dirigé notre cher pays pendant douze bonnes années et favorisé beaucoup de carrières.



N'étant ni qatari, ni français, et ne pouvant participer à l’élection présidentielle dans son propre pays, le Sénégal, on ne va quand même pas l'exiler sur une autre planète que la terre.



J'estime qu'il risque d'être victime d'une très, très grande injustice. Karim Meissa Wade est actuellement exclusivement, de nationalité sénégalaise. De ce fait, rien ne peut l'empêcher de briguer le suffrage des sénégalais. Sachons raison gardée. Vive le Sénégal libre et démocratique.



Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement FUTURSEN

futursenmouvement@gmail.com.





