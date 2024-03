Khalifa Sall: "Avec moi, il n’y aura ni fausses promesses ni reniement. Je serai le président de la République qui respectera chacun de ses engagements"

Khalifa Sall est d'avis que peu de personnes connaissent le peuple sénégalais mieux que lui, pour l’avoir tant de fois servi et pour avoir été à ses côtés dans les moments les plus difficiles.



" De par mon expérience d’homme d’État et de plus vingt ans passés dans l’opposition, mes convictions se sont plus affirmées. Avec moi, il n’y aura ni fausses promesses ni reniement. Je serai le président de la République qui respectera chacun de ses engagements ", affirme-t-il.



La candidat à la Présidentielle, propose de rassembler et de mobiliser toutes les forces vives de la Nation, dans un élan collectif inédit qui conduira notre pays, dans la confiance retrouvée et dans une espérance partagée, vers un avenir de paix, de liberté, de sécurité, de prospérité et de solidarité.



" J’entends dès mon investiture, et j’en fais le serment, engager le Sénégal dans cette voie, avec chacune et chacun d’entre vous ", promet-il.