Khalifa Sall: « Il faut être solidaires et unis pour faire face à cette épidémie"

Suite à l’Etat d’urgence décrété hier par le président de la République, les leaders politiques continuent de défiler au Palais de la République. Après Idrissa Seck, Khalifa Sall a été reçu en audience par le Chef de l’Etat. A sa sortie d’audience, le chef de file de la coalition «Taxawu Senegaal» a approuvé les mesures déjà édictées par le gouvernement contre le coronavirus.



« Les bouleversements de cette pandémie interpellent toute la communauté internationale sur les politiques que nous menons depuis lors. Ces politiques qui n’avaient pas donné toute la priorité qu’il fallait à l’homme, à l’individu. Aujourd’hui, c’est l’individu qui est touché. Et c’est toute la machine économique et financière qui est presque à terre. Je crois que l’une des leçons de cette pandémie, c’est qu’on sera obligés d’aller vers une remise en cause de nos modèles de développement économique », a déclaré l’ancien Maire de Dakar.



« Mais pour ce pays, il s’agit d’être solidaires, d’être unis, et nous voulons vraiment féliciter le gouvernement pour les initiatives prises, et lui assurons de notre soutien. Quand c’est le pays, nous dépassons un certain nombre de contingences. Plus de solidarité, plus de responsabilité dans nos attitudes, dans nos actes », a ajouté Khalifa Sall.