Khalifa Sall: « Je n’ai pas demandé à sortir de prison, je ne vais pas demander une amnistie » Face aux journalistes de Rfi et de France 24 pour un entretien, Khalifa Sall s’est aussi prononcé sur les conditions de son entrée et de sa sortie de prison.

A en croire l’ancien maire de Dakar, il n’avait pas demandé à aller en prison, il n’avait pas demandé à sortir de prison et il ne va pas demander une amnistie, relaie « Le Témoin ».



« Je vis cette situation de manière politique. Je me battrai de manière politique, pour recouvrer mes droits », a-t-il assuré.



Selon nos confrères, Khalifa Sall a nié toute négociation avec Macky Sall pour obtenir une amnistie suite à sa condamnation à 5 ans de prison, tout en ajoutant être en contact avec l’autre opposant, Karim Wade.



Auparavant, il avait confié aux journalistes français que la coalition Yewwi Askan Wi a décidé d’aller ensemble pour les élections locales et les législatives mais que, pour la présidentielle, c’est la pluralité qui est préconisée.



« Tous les candidats se battront et le mieux placé dans YAW a le soutien de tout le monde », a-t-il conclu.



