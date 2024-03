Khalifa Sall: "Président de la République, je m'engage à faire des régions naturelles du Sénégal oriental, de Casamance et du Fleuve, les moteurs du développement de notre pays"

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, s'engage, une fois élu Président, à faire des régions naturelles du Sénégal oriental, de Casamance et du Fleuve, les moteurs du développement de notre pays. " Ces régions, véritables greniers du Sénégal, doivent être valorisées pour garantir notre souveraineté alimentaire ", soutient-il.



" Je profite de ma présence au Sénégal oriental, zone frontalière, pour rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité, qui assurent, en permanence, la protection de notre pays ", a-t-il ajouté.



Une fois élu, promet-il, " je veillerai à renforcer leur capacité et à augmenter leurs moyens, pour assurer davantage la sécurité de notre territoire. Je m'engage également à être le garant de l'unité et de la cohésion nationales, à promouvoir le dialogue et la collaboration entre toutes les régions et toutes les communautés du Sénégal. Ensemble, nous bâtirons un avenir prospère et harmonieux ".