Khalifa Sall en appel : Me Baboucar Cissé "démasque" la défense

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Le procès en appel du maire de Dakar s'est ouvert ce matin au tribunal de Dakar. Les avocats de Khalifa Sal demandent le renvoi de l'audience. Pour Me Baboucar Cissé, avocat de l'État, cette requête trahit une volonté de retarder le procès en appel pour quelques jours. Histoire de se procurer l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao, qui est favorable à leur client.



"Je comprends pourquoi on se focalise sur la citation. C'est parce que de l'autre côté, on ne dispose pas de l'arrêt de la Cedeao, argumente Me Cissé. Ils provoquent le renvoi, le temps de se rendre à Abuja ou de se le procurer par une autre manière. Le dossier était mis à leur disposition. Si on s'était donné la peine d'aller consulter le dossier, on nous aurait épargnés ce débat stérile."



L'avocat de l'État d'ajouter : "L'appel du 2 février ne devrait même pas être reçu par le greffe. C'est cet appel qui est irrégulier. L'appel est dévolutif. Il s'agit d'un faux débat qu'on a voulu installer dans un cadre stratégique. Ce n'était pas un problème d'organisation judiciaire, mais une requête. On a fait état d'une décision de la Cour de justice de la Cedeao rendue mais ils n'ont pas encore cet arrêt qu'ils veulent brandir pour réclamer la libération de Khalifa Sall."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook