Khalifa Sall et Cie jugés jeudi prochain

Vendredi 8 Décembre 2017

Les choses s’accélèrent pour le maire de Dakar Khalifa Sall et ses co-inculpés. Après le rejet de la demande du cautionnement et leur renvoi devant le tribunal correctionnel, la date a été fixée au 14 décembre prochain.



L’information est confirmée par un des avocats du maire de Dakar. Ils ont reçu une citation à comparaître le jeudi 14 décembre prochain, à la salle 4 du Tribunal hors classe de Dakar, nous apprend Pressafrik. La date du procès a été fixée au moment où on s’y attendait le moins. A la suite du rejet de la demande du cautionnement déposée par les avocats du leader de Manko Taxawu Sénégal en début de semaine, l’Etat a préféré hâter les choses pour en finir avec ce dossier enclenché depuis plus de 18 mois.



Pour rappel, les inculpés sont poursuivis pour les chefs d’association de malfaiteurs, détournement de derniers publics portant sur 1,8 milliard de F CFA, escroquerie portant sur les derniers publics, blanchiment et faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce.

