Khalifa Sall et Taxawu Sénégal en France : Des membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes ont répondu à l’appel Toujours dans le cadre de sa tournée en France, Khalifa Sall et Taxawu Sénégal ont tenu une réunion suivie d'échanges, qui a vu la participation des membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes.

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai rencontré, le samedi 29 octobre, des compatriotes établis en France. Au détour d’échanges constructifs, nous avons partagé sur les objectifs et les projets à venir. Je salue leur patriotisme et leur attachement aux valeurs républicaines », a partagé Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar.



Il ajoute, « le même jour, j’ai également eu l’honneur d’échanger avec les élus et les responsables de Taxawu Senegal, à travers une réunion en visioconférence. Des orientations claires ont été dégagées ».



Dans la même veine, a-t-il conclu, ,d’anciens membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes se sont réunis au siège de Taxawu Senegal.





























MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook