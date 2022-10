Khalifa Sall et Taxawu Sénégal en France : des membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes ont répondu à l’appel Toujours dans le cadre de sa tournée en France, Khalifa Sall et Taxawu Sénégal ont tenu une réunion et des échanges qui ont vu la participation des membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes.

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai rencontré, le samedi 29 octobre, des compatriotes établis en France. Au détour d’échanges constructifs, nous avons partagé sur les objectifs et les projets à venir. Je salue leur patriotisme et leur attachement aux valeurs républicaines », a partagé Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar.



Il ajoute, « le même jour, j’ai également eu l’honneur d’échanger avec les élus et les responsables de Taxawu Senegal, à travers une réunion en visioconférence. Des orientations claires ont été dégagées ».



Dans la même veine, a-t-il conclu, d’anciens membres du mouvement national des jeunesses et étudiants socialistes se sont réunis au siège de Taxawu Senegal.





























MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook