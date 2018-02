Khalifa Sall face au Procureur: "Je conteste les accusations, je ne trancherai jamais entre Touré et Bocoum"

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 11:39 | | 2 commentaire(s)|

Le maire de Dakar Khalifa Sall est resté droit dans ses bottes à la reprise du procès ce mercredi. Même face à l’interrogatoire du procureur Serigne Bassirou Guèye, l’édile de Dakar continue de clamer son innocence. "J’avais adopté une position hier que je ne dérogerai pas. Je conteste les accusations et je ne trancherai jamais entre Mbaye Touré et le percepteur Mamadou Omar Bocoum. L’existence de fonds politiques à la ville de Dakar est indéniable, de toutes les collectivités locales du pays, seule la ville de Dakar dispose de fonds politiques. Et je n’ai jamais reçu de l’argent des mains du percepteur Mamadou Omar Bocoum », s’est-il défendu.



Sur cette même question, les deux percepteurs Mamadou Omar Bocoum et Ibrahima Touré ont à leur tour, soutenus que dans la nomenclature budgétaire, il n’y a pas de fonds politiques, mais plutôt de fonds spéciaux. A la question du Procureur de la République sur les factures du Gie Tabbar qui attestaient « faussement » de la fourniture de mil et de riz à sa mairie, Khalifa Sall a répondu sans détour au Procureur, qu’en sa qualité d’ordonnateur, sa responsabilité ne saurait être engagée. "Je ne connais pas le Gie TABBAR, ni son président Ibrahima Traoré. Les fonds que je recevais sont destinés aux dakarois. Aucun de mes co-prévenus n’en a bénéficié".



"Pourquoi donc vous avez tenu à justifier l’utilisation des fonds avec les factures imaginaires du Gie tabbar ?", relance Serigne Bassirou Guèye. "C’est une pratique que j’ai trouvée sur place et c’est à l’initiative de l’Etat. L’utilisation des fonds sont laissés à la discrétion du maire et il n’est pas tenu de les justifier", a-t-il avancé.











Kady FATY, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook