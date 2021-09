Khalifa-Sonko: Le duo salvateur ou le pacte du diable? Kritik pose le débat sur le duo Khalifa Sall-Ousmane Sonko dans une nouvelle alliance en fond de coalition dénommé Yewwi Askan wi dont la cérémonie de lancement a eu lieu jeudi dernier.

Quand le système et l'antisystème se fondent en matière électorale pour déboulonner une cible à cheval sur tous les systèmes, le jeu devient trouble dans le pacte des alliances et le duo capital qui porte les ambitions de Yewwi Askan Wi enfante des contradictions extrêmes qui préfigurent la rupture du projet avant terme.



Maintenant la question légitime est qu'au delà des élections locales, qui sera la figure de proue lors de la présidentielle en 2024?



Si jamais la coalition survit à ce que tout le monde craint: la guerre des egos, surtout que dans ladite coalition, il y en a qui ne se laissent pas faire...

