Khalilou Fadiga : « Il y’a des choses à rectifier »

Il fait partie des 100 légendes du football mondial invitées par la Fifa pour assister à la Coupe du monde 2018. Khalilou Fadiga se dit fier de la victoire des "Lions" face à la Pologne mardi dernier. Le Gaucher magique appelle cependant à rectifier deux ou trois choses face au Japon.



« C’est avec beaucoup de satisfaction mais surtout d’honneur que j’ai suivi le match contre la Pologne. Le résultat final a honoré le Sénégal et toute l’Afrique. J’ai été agréablement surpris par des individualités comme Youssouf Sabaly et Mbaye Niang, qui ont réussi une superbe entame de rencontre. Le Sénégal a vraiment été fort dans son impact physique avec une condition physique très affinée. Cela se voit d’ailleurs sur les duels gagnés. C’était un match très intéressant. Il y a deux ou trois chose à rectifier ou à modifier. Je fais confiance à l’entraîneur. A l’interne, il reverra le match et saura la manière avec laquelle il abordera cette rencontre contre le Japon, qui n’a pas le même style de jeu que la Pologne.



Justement, les Polonais avaient énormément manqué d’humilité parce qu’avant même que le match ne se joue, ils pensaient qu’ils allaient nous taper. Ce qui n’est pas du tout dans la mentalité des Japonais, qui sont très humbles et qui prennent tout le monde avec beaucoup de respect et beaucoup de crainte.



Après la victoire contre la Pologne, je crois que nos joueurs redoubleront d’efforts dans leur concentration et dans leur humilité. On doit continuer à se dire encore une fois, qu’on part en outsider face au Japon pour essayer de grappiller les trois points afin d’avoir la tête tranquille en vue du troisième match. Cela nous permettra de dérouler un tout petit peu afin de permettre à tout le monde de participer.



C’est vraiment super et on sent l’enthousiasme qui habite le peuple sénégalais à l’heure actuelle, surtout que tout le continent africain est derrière nous. On espère que le reste de la compétition se passera très bien ».











