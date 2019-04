Khombole : un jeune conducteur de moto Jakarta retrouvé mort dans sa chambre Un conducteur de moto Jakarta a été retrouvé mort dans sa chambre, ce lundi, selon la RFM. Les causes du décès du jeune homme ne sont pas encore connues. Mais es sapeurs-pompiers ont transféré le corps sans vie du jeune homme à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et une enquête a été ouverte.

