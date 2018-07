Khoudia, la femme d’Eumeu Sène révèle : « Je suis resté quatre mois sans... »

La nouvelle reine de l’arène est aux anges depuis la victoire de son mari face à Bombardier. Khoudia qui a réalisé un rêve d’une dizaine d’années est très contente « Je ne sais même pas quoi dire tellement je suis contente. Je n’arrive toujours pas réaliser ce qui m’arrive.

Tellement c’était une chose que l’on a attendu depuis un bon de temps » avant de s’exclamer avec des éclats de rire « il est maintenant roi, oh je n’arrive pas à y croire » La douce moitié du champion en a profité pour faire des révélations « Vous savez je suis resté 04 mois sans être avec mon mari. Il ne venait que pour quelques minutes avant de partir là où il avait logé.

C’était très dur » lance-t-elle avec un brin d’émotion. Concernant cette émotion, elle l’a beaucoup subi le jour du combat. Elle s’est réfugiée à la plage pour ne pas suivre le combat « Avant le combat, je ne pouvais plus supporter, je me suis refugiée à la plage. Je faisais mes wirds jusqu’à ce que j’entende les cris venant de la maison. Cela m’a fait boom au cœur. En tous les cas, je pensais que j’allais étouffer » lance-t-elle toute contente.



