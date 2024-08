Kidira sous les eaux : La Falémé en crue menace les habitations et les cultures Plusieurs quartiers de la commune de Kidira, située à l'est du pays, ainsi que des exploitations agricoles, ont été submergés par les eaux débordantes de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, qui a atteint ce samedi la cote d’alerte à Bakel, selon les informations fournies par le secrétaire municipal, Mamadou Fadé.

"Le débordement de la Falémé a touché de nombreuses habitations dans les quartiers de Pont, Allahina et Diboli, tout en bloquant la circulation sur une portion de la route nationale reliant Tambacounda à Kidira," a déclaré M. Fadé lors d’un entretien téléphonique avec l’APS.



Les dégâts se sont également étendus aux champs bordant la rivière, où plusieurs périmètres de maïs et de piment ont été inondés. "L’eau a tout dévasté sur son passage," a-t-il ajouté, exprimant sa vive inquiétude.



Face à cette situation alarmante, les commerçants des quartiers affectés ont entrepris des opérations de pompage des eaux dans le but de préserver leurs marchandises entreposées dans les magasins.



Ce samedi, à 11 h 30, le niveau du fleuve Sénégal a atteint la cote d’alerte de 10 mètres à la station hydrologique de Bakel, augmentant ainsi fortement les risques d’inondation dans cette partie de la vallée du fleuve, a confirmé une source officielle à l’APS.



Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a également publié un communiqué avertissant du franchissement de la cote d'alerte, et mettant en garde contre les risques accrus d’inondation dans la vallée. Les populations riveraines et les acteurs économiques situés près du fleuve sont invités à faire preuve d'une vigilance maximale et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger des dégâts que pourrait causer cette montée des eaux, et ce, jusqu'à un retour à la normale.



En parallèle, le ministère assure suivre de près la situation, dans le cadre de la prévention des inondations, grâce à un réseau de stations hydrométriques installées pour surveiller les fleuves Sénégal et Gambie.



