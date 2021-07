Kilifeu: "Ce site pourri m'a jugé et taxé d'escroc, mais..." Kilifeu, lors de sa vidéo, "pour ne pas exposer les 100 ou 200 journalistes qui allaient répondre à son appel et les entasser dans une salle avec les risques de contamination de la Covid-19", a estimé qu'un site pourri a tenté de le discréditer.

"Je remercie la presse et les journalistes qui n'ont cessé de me soutenir dans cette épreuve, du début à la fin, mais un site pourri a tenté de me discréditer. Il m'a jugé, traité d'escroc, mais on ne va pas se laisser faire. Mes avocats sont sur le dossier. Je ne sais pas ce qui les motive et ce qui est derrière, mais c'est peine perdue, on ne se laissera pas divertir. Ce ne sera pas facile", a-t-il menacé.



Sans le nommer, c'est le site Leral qui est visé par cette tirade dithyrambique, avec des mots crus et déplacés de la part de ce "donneur de leçons".



Cependant, il a tout dit sur la génèse de son "amitié" avec Thier, son passé, parlé du régime de Macky Sall, de la jeunesse très engagée. Mais point sur les mots clés utilisés lors de son entretien avec Thier comme"bou rouge bi, consul, visa", entre autres mots prononcés.

