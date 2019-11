Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian: Sa belle déclaration d’amour à Kanye West Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 10:21 | | 0 commentaire(s)| Visiblement, Kim Kardashian vit le grand amour auprès de son mari Kanye West. Elle a tenu à le prouver en faisant à son illustre mari une déclaration d’amour qu’elle a bien voulue partager avec ses fans et le grand public.





C’est sur son compte instagram que Kim Kardashian a adressé ce beau petit message à son époux. La star de la télé-réalité a écrit : « Juste un post pour dire que je l’aime tellement, ». Pourtant il y a quelques jours, Kanye West annonçait sa bipolarité, Kim a profité de cette occasion pour lui adresser son soutien, son amour et aussi sa disponibilité à être toujours à ses côtés.



Cette déclaration d’amour a été énormément saluée et aimée par plusieurs internautes. Elle était d’ailleurs accompagnée d’une belle photo de la star de la télé-réalité. De quoi susciter un important nombre de likes.



En une heure, le post a généré plus de 700 000 likes ! « Vous êtes parfait l’un pour l’autre » a écrit une internaute après avoir lu le beau message de Kim Kardashian.



Le couple vient d’ailleurs de s’offrir tout nouveau domaine : un ranch dans le Wyoming !





