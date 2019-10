Kim Kardashian a déclaré que les 10 minutes vécues à Paris ont complètement changé sa vie

Elle a été surprise par des hommes armés, en marge de la fashion week qui s'est déroulée dans la capitale française il y a 3 ans de cela.



"Attachée et bâillonnée par les malfaiteurs pendant qu'ils lui dérobaient des bijoux d'une valeur de 10 millions de dollars", la star de la famille Kardashian estime qu'elle a passé les 10 minutes les plus longues de sa vie.



Avec le temps, elle a réalisé que cet incident lui a permis néanmoins de gagner plus de maturité dans la vie, allant jusqu’à affirmer que si elle le pouvait, elle n’y changerait rien.

Sur un plateau de de True Hollywood Story, elle a déclaré que ces 10 minutes ont réellement changé toute sa vie.