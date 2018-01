Kim Kardashian et Kanye West choisissent un prénom surprenant pour leur enfant

Le couple West vient de révéler le nom de leur troisième enfant. Après la petite North, c’est un autre lieu géographique qu’ils ont choisi comme prénom pour leur fille. Ce vendredi, Kim Kardashian a dévoilé sur son compte Twitter, que leur fille s’appelle Chicago West. Selon le site The Sun, c’est en hommage à la mère de Kanye qu’ils ont choisi ce prénom. Kim Kardashian et le rappeur Kanye West ont fait appel à une mère porteuse pour avoir leur troisième enfant.



Le rappeur a sérieusement été affecté par le décès de sa mère, Donda en 2007. Mais pour ce dernier, elle vivrait désormais à travers leur enfant.







Quand Donda s’est séparé de son mari, ils ont aménagé à Chicago. Elle est ensuite devenue professeur à l’Université de l’Etat de Chicago et après sa mort, un organisme de bienfaisance de la ville a été créé par Kanye, pour préserver son héritage. En 2013, Kanye a fait un don de plus de 100 000 £ à la charité. En novembre 2017, Kanye est venu à Chicago pour un concert à l’occasion du 10e anniversaire du décès de sa mère.



La petite Chicago est née mardi, et vient agrandir la famille West. La photo du nouveau-né est toujours attendue. Kim Kardashian n’a toujours pas publié de photo de son nouveau bébé dans les réseaux sociaux. La femme de 37 ans souffre d’un problème de placenta qui a entraîné de sérieuses complications pendant sa deuxième grossesse et aurait pu mettre sa vie en danger lors d’une troisième.



Le couple est déjà parent de North, 4 ans, et de Saint, 2 ans.