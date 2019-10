Kim Kardashian fait baptiser ses trois cadets en Arménie

Kim Kardashian a fait baptiser ses plus jeunes enfants, Saint, Psalm et Chicago, en Arménie. Comme le relate People, ils ont reçu le sacrement ce lundi à la cathédrale Sainte-Etchmiadzin, dans la ville de Vagharshapat, en présence de Kourtney Kardashian et de ses trois enfants.