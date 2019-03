Kiné Lam-Dogo Thiam : "Boulma mine ba fatéma, koleuré guinaw lay feuyté"

Certes, il y a des couples références comme Mbaye Dièye-Faye-Mame Ndiaye, Thione Seck-Ndèye Fatou Diaga et Oumar Pène-Bana Ndiaye, le couple Kiné Lam-Dogo symbolisait tout ce qu’il y avait de noble dans le mariage de nos mamans et grand-mères.



« Boulma mine ba fatéma, koleuré guinaw lay feuyté ». Ces mots du fameux morceau « Dogo bi ci Mbelgor » résonnent encore dans les oreilles des plus jeunes comme un hymne à l’amour pour le meilleur et pour le pire. Kiné Lam, malgré sa célébrité, a toujours considéré son mari comme son trésor, sa bénédiction. Même avec la maladie implacable, Kiné Lam en bonne femme d’hier était restée digne avec toujours les inoxydables sentiments d’affection, de respect et d’amour de jeunesse qui ne s’éclipsera jamais dans son cœur. « Demba Takh niounane taye ».



La rédaction de leral.net