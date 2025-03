Koar Aladji : Deux enfants meurent noyés dans le fleuve Gambie

C’est l’émoi et la consternation au village de Koar Aladji, situé sur la rive du fleuve Gambie, dans la commune de Missirah, département de Tambacounda. Deux enfants, une fillette et un garçon âgés de 5 ans, sont morts noyés hier, vers 17 heures, dans le fleuve Gambie, informe "Seneweb".



Les deux corps sans vie ont été repêchés par les sapeurs-pompiers, avant d’être acheminés à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda.



J. Bindia, âgé de 5 ans, écolier et C. P. Boubane, âgée de 5 ans, écolière, avaient quitté leur domicile pour se baigner dans le fleuve Gambie. Au cours de la baignade, ils se sont aventurés en profondeur et ont été submergés par les eaux, se noyant tragiquement. Alertés, les gendarmes du poste de Gouloumbou se sont rendus sur les lieux pour les constatations, détaille la même source.



Une enquête est ouverte.