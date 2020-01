Kocc Barma annonce son retour sur Snapchat

Kocc avait décidé il y a un an, de quitter le réseau snapchat à cause d’un usurpateur d’identité qui menaçait les femmes. Mais, depuis hier, les internautes partagent une photo dans laquelle, Kocc annonce son retour avec des dossiers fracassants.



«Le justicier des réseaux sociaux » avait décidé de prendre une pause. Rappelons que «Kocc Brama» fait partie des comptes les plus suivis sur Snapchat, avec plus de 100 000 abonnés.