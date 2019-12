Koffi Olomidé réagit sur le scandale s*xuel impliquant sa "fille"

Sur les réseaux sociaux, une vidéo circule laissant croire qu’il s’agit de Didi Olomidé et Ya Levis, un autre chanteur congolais. Les internautes ne sont pas unanimes sur l’identité de la jeune fille qu’on peut voir dans la vidéo ainsi que l’homme avec lequel cette dernière a été filmée en plein ébat sexuel. Mais pour beaucoup, il s’agirait bel et bien de Didi Olomidé.



C’est au regard de la tournure que prend cette affaire que Koffi Olomidé le père de la jeune Didi a tenu à faire une vidéo dans laquelle il indique que la fille que l’on aperçoit dans la vidéo n’est pas la sienne mais un sosie. Le chanteur dit se sentir personnellement agressé, il envoie un message à celui qu’il soupçonne d’utiliser des moyens détournés pour l’atteindre :



« Toi qui as choisi de mener une guerre contre moi, une guerre injuste, tu as choisi de m’affronter, affronte-moi et laisse mes enfants. Tu t’attaques à ma progéniture en utilisant des sosies de façon très maladroite car tu as toujours été maladroit, rusé mais maladroit. Viens m’affronter, je suis là, laisse ma fille tranquille », a-t-il déclaré.



Il est clair que pour Koffi, il s’agirait là d’une théorie du complot. Que cela soit vrai ou nom, il est déconseillé d’enregistrer les rapports sexuels à l’aide d’un téléphone portable. Les conséquences peuvent être graves.