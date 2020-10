Koh-Lanta : Joaquina éliminée, comment elle a réagi aux votes d'Alexandra et Laurent (Exclu)

Ce vendredi 23 octobre, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Joaquina a été éliminée. Si l'ex-membre de l'équipe de l'Est a tenté de rallier Fabrice pour voter contre Lola, elle n'y est pas parvenue. De plus, deux anciens verts de l'ancienne équipe jaune ont voté contre elle. Pour Non Stop People, elle est revenue sur son départ et sur les votes de ses camarades.Source : http://www.non-stop-people.com/actu/tv/koh-lanta-j...