Kolda : Le présumé cerveau terroriste arrêté, est mêlé au meurtre d’Aminata Touré

Alpha Yaya Barry, âgé de 37 ans, est soupçonné d’avoir participé au meurtre de Aminata Touré alias « Meta », lâchement tuée le 3 septembre dernier, rapporte "Enquête". Son corps sans vie a été découvert baignant dans une mare de sang, à quelques kilomètres au nord de la commune de Kolda.



Un individu basé au Portugal, a informé la police de la présence d’Alpha Yaya Barry dans une résidence de Gadapara, dans la commune de Kolda. Il a soufflé aux policiers que Barry est mêlé à des affaires de terrorisme. Et qu’avec ses partenaires, ils sont en train de construire un camp d’entraînement pour former des terroristes.



L’enquête a permis de découvrir qu’effectivement, un centre d’instruction de 6 ha, basé en pleine forêt de Saré Madiw, village situé dans la commune de Bignarabé, dans le département de Médina Yoro Foula, est en train d’être construit. Il se trouve à 10 km de Kolda.



Le préfet de Médina Yoro Foula dit ne pas être au courant de l’installation d’une telle société, malgré l’existence d’un arrêté d’approbation de la sous-préfecture de Ndorna, en date du 1er avril 2022.



Auditionné, Barry s’est présenté comme un entrepreneur guinéen ayant la nationalité polonaise. Et il a aussi confié qu’il a subi une formation de garde rapprochée à l’European Security Academy, de 2013 à 2015.



L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette affaire.











senenews