Kolda : Les conducteurs de mototaxis plaident pour leur formalisation «Nous voulons travailler dans la paix et la tranquillité comme tout le monde. Pour cela, il nous faut être en règle. Nous avons besoin d’être accompagnés pour qu’on nous facilite la carte grise, le permis de conduire ainsi que l’assurance », a plaidé le président de l’Association des conducteurs de mototaxis de Kolda.

En ce qui concerne la question de l’assurance, le président Mamadou Bailo Barry a le sentiment que les « jakartamen » font l’objet de rejet de la part des assureurs, nous rapporte « Tribune ».



Ces derniers hésitent à les enrôler compte tenu du nombre important d’accidents impliquant les conducteurs de taxis, a-t-il précisé.



C’est pourquoi, il insiste pour que les acteurs du transport de proximité soient davantage formés afin qu’ils puissent maitriser le code de la route et être en règle pour pouvoir travailler convenablement. Il a fait ce plaidoyer lors d’une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière,



