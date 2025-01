Kolda / Manifestation contre « l’expropriation » de leurs terres : Les impactés du lotissement de Saré Bidji, en marche pacifique La tension monte à Saré Bidji, où les habitants continuent de dénoncer l’expropriation de leurs terres. Ce dimanche 12 janvier 2025, les impactés ont organisé une manifestation pacifique, arborant brassards et foulards rouges, pour exprimer leur mécontentement, nous apprend le journal "Tribune".

Selon le journal, la procession, qui a emprunté la route menant à l’aéroport de Kolda, a été suivie d’un point de presse au cours duquel, ils ont réitéré leurs revendications. Le comité de veille et de vigilance pour la sauvegarde des terres de Saré Bidji, représenté par son porte-parole Fily Kandé, exige la restitution des terres jugées spoliées, ainsi qu’un audit du foncier dans la commune.



« Nous demandons que justice soit faite. Nos terres, qui représentent nos moyens de subsistance, doivent nous être rendues », a-t-il déclaré devant une foule mobilisée. En parallèle, les manifestants demandent l’indemnisation des habitants affectés par les travaux de modernisation de l’aéroport de Kolda.



Selon eux, plusieurs familles ont perdu leurs terres sans compensation. Ce qui, de l’avis de M. Kandé, aggrave la précarité dans la localité. Fily Kandé a également lancé un appel pressant aux nouvelles autorités, pour qu’elles interviennent rapidement afin d’éviter une escalade de la situation.



« Nous invitons les nouvelles autorités à prendre leurs responsabilités et à régler cette question, avant que l’irréparable ne se produise », a-t-il averti.



