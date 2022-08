Kolda - Meurtre, Trafic et Culture de Chanvre Vol : Fortunes diverses pour 3 Sénégalais, un Bissau-guinéen et un Gambien La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda a condamné, hier, trois Sénégalais, un Bissau-Guinéen et un Gambien à des peines allant de six mois à dix ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables de culture et de trafic de drogue, d’association de malfaiteurs et de tentative de vol, de violences et voies de fait et de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort d’un exploitant forestier originaire de la Guinée.

Samba Diallo est un cultivateur qui s’est reconverti en dealer. Domicilié au village de Kathiy Laty, dans la commune de Pakour, réputée être une contrée où la plupart des paysans cultivent le chanvre indien, il avait un petit lopin, dans l’arrière-cour de sa maison.



Dénoncé, les éléments de la brigade de Pakour y ont fait une descente inopinée. Ils ont découvert le mini champ de chanvre indien bien entretenu par Samba Diallo. Ce jour-là, ils n’ont pas pu mettre la main sur lui qui avait réussi à prendre la fuite.



Malgré cela, il a été jugé, ce 26 août, par la chambre criminelle pour culture de chanvre indien et condamné par contumace à 10 ans de prison. En plus de cette peine, il est condamné à payer une amende de deux millions de francs CFA au Trésor public. La drogue et divers matériels saisis qui lui permettaient d’entretenir son champ ont été confisqués par la justice. Un mandat d’arrêt international est décerné contre lui.



Un Gambien écope de 10 ans de prison



Quant à Juka Coly, il a été condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme, pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Le Gambien a quitté son village pour Kanilaye, à la recherche de travail. Là-bas, il a fait connaissance avec Souleymane Badji qui l’a hébergé chez lui.



Un jour, son hôte lui a demandé de transporter 37,5 kg de chanvre indien jusqu’à Djolo Fêle, un village gambien où il devrait remettre la cargaison à Alpha Cissé et Amadou Cissé. Une fois à destination, l’accusé devait percevoir 49 mille dalasis, équivalent à 500 mille francs CFA.



Mais au cours du voyage, il a franchi la frontière et est entré sur le territoire sénégalais sans se rendre compte. C’est ainsi qu’il a été stoppé net par les gendarmes qui étaient en patrouille. Juka Coly transportait trois sacs contenant 37,5 kg de chanvre indien emballés dans du papier de ciment et dissimilés dans des sacs de riz.



C’était le 8 octobre 2019. Hier, le procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle contre lui. Mais la chambre criminelle a finalement Juka Coly à 10 ans de prison. Lui aussi devra payer la somme de 2 millions de francs CFA au Trésor public. De plus, la cargaison de drogue, la moto et le matériel saisis sont confisqués par la chambre criminelle.



Un Bissau-guinéen condamné à 2 ans pour tentative de vol



Mamadou Saliou Diatta, un Bissau-guinéen a, lui, écopé hier de deux ans de prison pour association de malfaiteurs et tentative de vol portant sur des porcs. Le condamné avait quitté son pays natal en compagnie de son ami Julien Niaka pour venir au Sénégal, dans le dessein de voler des porcs.



Mais leur plan a foiré. Car les membres du comité de lutte contre le vol de bétail étaient en embuscade. Armés de fusil, ces derniers ont ouvert le feu sur les voleurs de porcs. C’est ainsi que Mamadou Saliou Diatta a été grièvement atteint à la poitrine, au dos et à la main droite. Arrêté, il a été conduit à la brigade de gendarmerie, avant d’atterrir à la citadelle du silence de Kolda.



Les faits se sont déroulés le 18 août 2018 dans la commune de Samine, dans la région de Sédhiou. Un chef de village condamné à 6 mois de prison pour VVF Songa Kandé et son fils Fodé Kandé ont, eux, été jugés pour le meurtre de Boubacar Condé, un exploitant forestier originaire de la Guinée.



Le drame a eu lieu le 30 mai 2021 au village de Sinthiang Songa, situé dans la commune de Dialambéré. Ce jour-là, le défunt, qui exploitait du charbon dans la forêt, avait pris en chasse des femmes du village qui étaient parties chercher du bois mort.



C’est là-bas qu’elles ont rencontré la victime qui était armée d’un coupecoupe et d’une hache. Informés, Songa Kandé et Fodé Kandé se sont rendus en brousse pour interpeler le mis en cause. Une fois sur les lieux, ils ont été attaqués par ce dernier, âgé d’une vingtaine d’années. C’est au cours de cette bagarre que Boubacar Condé a trouvé la mort.



Rendant son verdict, la chambre criminelle a condamné Songa Kandé à 6 mois d’emprisonnement ferme, pour avoir exercé des violences et voies de fait sur le défunt. Tandis que Fodé Kandé, son fils, a écopé de deux ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort de Boubacar Condé. Songa Kandé, chef du village, a déjà purgé sa peine de 6 mois. Il devrait regagner son village de Sinthiang Songa, ce vendredi. Quant à Fodé Kandé, il devra patienter en prison, jusqu’au mois de mai 2023

