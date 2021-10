Kolda: Un homme tué par la foudre

Lundi 25 Octobre 2021

Des fortes pluies se sont abattues samedi, sur une bonne partie de la région de Kolda (sud) et ont causé la mort d’un homme.



Le drame est survenu ce samedi aux environs de 17 heures, dans le village de Kapéyel, dans la commune de Linkéring. Samba Diao, âgé de 27 ans, était marié et père de deux enfants, mentionne-t-on dans "Rewmi".

