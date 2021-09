Kolda, l'Agriculture menacée : Des insectes ravageurs attaquent les céréales A Kolda, les insectes ravageurs de céréales ont fait leur apparition à Vélingara et à Médina Yoro Foula. Pour éviter la propagation de ces infestations, la base de la protection des végétaux de Kolda a mis place des produits phytosanitaires et du matériel de traitement. De plus, la Direction régionale du développement rural de Kolda a fait appel à une unité de traitement de Dakar.

Dans les départements de Médina Yoro Foula et de Vélingara, les insectes ravageurs des céréales font leur apparition. Il s’agit des cantharides qui s’attaquent au mil et des chenilles légionnaires qui s’attaquent aussi au maïs.



‘’L’état des cultures est bon. Il n’y a pas de contraintes majeures. Mais seulement, sur le plan phytosanitaire, on a des inquiétudes sur le maïs et le mil. Les paysans nous ont signalé dans le Médina Yoro Foula et dans le Vélingara des attaques de la chenille légionnaire et quelques apparitions de cantharides sur le mil’’, renseigne le chef du Service régional du développement rural, Ibrahim Mamadou Ba.



Ainsi, pour éviter la propagation des infestations plus importantes dans les cultures au niveau de ces deux départements, la Direction régionale du développement rural, en collaboration avec la base de la protection des végétaux de Kolda, multiplie des stratégies de lutte contre ces insectes ravageurs de céréales.



‘’Nous avons déjà fait appel à la DPV. Le chef de la base qui est là dispose heureusement de produits qu’ils sont en train d’utiliser sur le terrain. On a même sollicité une unité de traitement à Dakar, pour éviter que l’attaque soit répandue sur le terrain’’, at- il conclu.



A signaler que ces attaques des cantharides et des chenilles légionnaires peuvent provoquer des dommages et diminuer les rendements de la production.

